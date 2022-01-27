Президенту России Владимиру Путину передали ответ американской стороны на идеи о гарантиях безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я сразу вам скажу, наверняка вы будете спрашивать о том, что вчера передали нам американцы, что передали натовцы. Все эти бумаги у президента», - объяснил Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что российский лидер лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности. Также представитель Кремля сообщил, что РФ не станет затягивать с реакцией на ответ американской стороны, но, по его словам, ожидать, что такая реакция будет «сиюминутной или на следующий день - глупо».

Днем ранее посол США Джон Салливан передал заместителю главы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.