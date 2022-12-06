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В МО РФ раскрыли результат массированного удара по оборонным и энергетическим объектам Украины

14:31 06.12.2022
Ракетных ударов по Киеву не наносилось, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы РФ нанесли накануне, 5 декабря массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге сегодня.

По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Представитель российского оборонного ведомства озвучил результаты удара - прервана работа украинских предприятий ОПК, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для противника, затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Представитель Минобороны подчеркнул, что ударов по Киеву не наносилось.

Также Конашенков сообщил об успешном наступлении российских войск на двух направлениях - Краснолиманском и Донецком и отчитался об уничтожении украинского истребителя МиГ-29.

Ранее в Минобороны России сообщили о возвращении в РФ 60 пленных военнослужащих.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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