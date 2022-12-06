Армия Армия Армия

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

14:35 06.12.2022
Вражеский самолет был сбит российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Ясеневое на территории ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеневое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Он рассказал и о действиях российских средств ПВО за сутки. Было сбито шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Ольховатка (Харьковская область), Житловка, Стельмаховка (ЛНР), Васильевка, Сладкое (Запорожская область). 

Еще было перехвачено 15 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах Комиссаровки в ЛНР, Богдановки в Херсонской области, а также Токмака и Мелитополя в Запорожской области. Удалось сбить и две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Морозовки в Херсонской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены четыре пункта управления ВСУ в районах Купянска (Харьковская область), Степного (Запорожская область), Краматорска и Артемовска (ДНР). Также огневому поражению подверглось 83 артиллерийских подразделения врага и другие войска противника в 176 районах. 

Кроме того, в района Ильиочовки Харьковской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. 

Удалось уничтожить радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300. Она находилась в районе Андреевки на территории Донецкой Народной Республики. 

А в районах Гуляйполя, Степного и Приморского (Запорожская область) были уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 340 самолетов, 180 вертолетов, 2 634 беспилотников, 391 ЗРК, 7 010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин РСЗО, 3 662 орудий и минометов, а также 7 484 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил, что наши войска успешно наступают на двух направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:42 Армия
Видео
МО РФ: удар по Украине прервал работу ОПК врага и железнодорожные перевозки военной техники
14:31 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли результат массированного удара по оборонным и энергетическим объектам Украины
14:15 Армия
В Минобороны России сообщили о возвращении в РФ 60 пленных военнослужащих
12:36 Армия
Видео
Шойгу заявил, что Украина потеряла за ноябрь более 8 300 боевиков и более 460 единиц техники
12:42 В стране и мире
Песков: регионы постоянно принимают меры по защите важной инфраструктуры РФ
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.