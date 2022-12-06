Вражеский самолет был сбит российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Ясеневое на территории ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеневое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Он рассказал и о действиях российских средств ПВО за сутки. Было сбито шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Ольховатка (Харьковская область), Житловка, Стельмаховка (ЛНР), Васильевка, Сладкое (Запорожская область).

Еще было перехвачено 15 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах Комиссаровки в ЛНР, Богдановки в Херсонской области, а также Токмака и Мелитополя в Запорожской области. Удалось сбить и две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Морозовки в Херсонской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены четыре пункта управления ВСУ в районах Купянска (Харьковская область), Степного (Запорожская область), Краматорска и Артемовска (ДНР). Также огневому поражению подверглось 83 артиллерийских подразделения врага и другие войска противника в 176 районах.

Кроме того, в района Ильиочовки Харьковской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Удалось уничтожить радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300. Она находилась в районе Андреевки на территории Донецкой Народной Республики.

А в районах Гуляйполя, Степного и Приморского (Запорожская область) были уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 340 самолетов, 180 вертолетов, 2 634 беспилотников, 391 ЗРК, 7 010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин РСЗО, 3 662 орудий и минометов, а также 7 484 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что наши войска успешно наступают на двух направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов