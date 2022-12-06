МО РФ: удар по Украине прервал работу ОПК врага и железнодорожные перевозки военной техники

Официальный представитель МО РФ подчеркнул, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось.

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Удар по Украине прервал работу ОПК врага и железнодорожные перевозки военной техники. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Как заявляет российское оборонное ведомство, российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», - заявил официальный представитель МО РФ.

Игорь Конашенков подчеркнул, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что целью массированных ударов по объектам Украины является сокрушение ее военного потенциала. Как отметил глава российского оборонного ведомства, массированные удары высокоточным оружием наносятся по системе военного управления Украины, предприятиям ОПК и связанным с ними объектам.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов