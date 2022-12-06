В Минобороны России сообщили о возвращении в РФ 60 пленных военнослужащих

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

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В Минобороны России сообщили о возвращении из плена 60 военнослужащих.

«6 декабря с. г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

В МО РФ добавили, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Всем освобожденным уже оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов