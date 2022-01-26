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Госдеп: США не видят деэскалации вокруг Украины

Иван Линдеманн
00:59 26.01.2022
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что деэскалация необходима для того, чтобы диалог двигался в верном направлении.
Госдеп: США не видят деэскалации вокруг Украины
© Фото: statedept, Facebook
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США не видят деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

«Мы не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны», - сказал он в ходе брифинга.

По словам Прайса, деэскалация необходима для того, чтобы диалог двигался в верном направлении.

Ранее Джо Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке уже приведенных в состояние повышенной боевой готовности американских воинских частей в Европу.

Кроме того, США отправляют военную помощь Украине. Как выяснили американские СМИ, она в том числе включает три сотни противотанковых ракет Javelin.

Во вторник, 25 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине.

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