Госдеп: США не видят деэскалации вокруг Украины

США не видят деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

«Мы не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны», - сказал он в ходе брифинга.

По словам Прайса, деэскалация необходима для того, чтобы диалог двигался в верном направлении.

Ранее Джо Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке уже приведенных в состояние повышенной боевой готовности американских воинских частей в Европу.

Кроме того, США отправляют военную помощь Украине. Как выяснили американские СМИ, она в том числе включает три сотни противотанковых ракет Javelin.

Во вторник, 25 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине.