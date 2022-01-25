НАТО отказалось размещать войска на Украине
У альянса нет в планах размещать боевые части в стране, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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НАТО не планирует размещать войска на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», - сказал он в интервью CNN.
РФ неоднократно отмечала, что не собирается нападать на Украину. Как заявили в Кремле, обострение ситуации вокруг этой страны вызвано «информационной истерикой» и действиями самих же стран Запада.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной отзовет своих военнослужащих из Североатлантического альянса.