Новая оборонная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки, в частности, включает три сотни противотанковых ракет Javelin, передает FoxNews.

«Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin», - сообщил телеканал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые комплексы появились на вооружении украинской армии. Он также утверждал, что они находятся на территории Донбасса, однако не на самой линии соприкосновения.

В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.