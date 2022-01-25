Врачи предложили лечить последствия коронавируса электростимуляцией мозга

Справиться с различными последствиями коронавируса может помочь магнитная или электрическая стимуляция мозга. К такому выводу пришли ученые из США.

В статье в журнале Frontiers in Human Neuroscience отмечается, что воздействие на мозг электротоком позволяет минимизировать последствия болезни и ускорить процесс реабилитации. К примеру, исследователи выяснили, что во время магнитной или электростимуляции усиливается иммунный ответ, подавляются острые нейровоспаления, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее академик РАН Александр Чучалин рассказал, что постковидный синдром часто выражается в виде одышки и переутомления. Причина этих явлений - в окислительном процессе, то есть резком нарушении обмена веществ в организме. Как сказал специалист, справиться с этим поможет активный трехпроцентный водород.

Еще одними симптомами постковидного синдрома являются слабость и затяжной кашель. Чаще всего недомогание возникает у пациентов с тяжелым течением COVID-19 или с хроническими заболеваниями. Роспотребнадзор посоветовал россиянам после выздоровления обязательно пройти внеочередную диспансеризацию.