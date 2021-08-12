В РАН предложили использовать водород для избавления от постковидного синдрома

Активный трехпроцентный водород помогает избавиться от постковидного синдрома. В России такую методику используют для оказания помощи медицинским работникам. Об этом рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин.

С его слов, постковидный синдром часто представляет их себя одышку и переутомление. Причина этих явлений в окислительном процессе, то есть резком нарушении обмена веществ в организме.

«Его вызывают так называемые активные формы кислорода, которые разрушают биологические мембраны, и приводят к аутовоспалительным заболеваниям. И вот, все, что описывают как постковидный синдром - нейровоспаление, утомление, потеря памяти, проблемы с концентрацией, плохой сон, и так далее, - это все проявления как раз окислительного стресса», - рассказал Чучалин в беседе с «Известиями».

На протяжении двух недель, что длилось исследование, испытуемые получали водород в ингаляционной форме. Метод отлично зарекомендовал себя, отметил ученый, особенно в вопросе снятия синдрома хронической усталости.