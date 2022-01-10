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Россиянам раскрыли способ восстановить обоняние после перенесенного коронавируса

Светлана Иванова
15:33 10.01.2022
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам после выздоровления от COVID-19 обязательно пройти внеочередную диспансеризацию.
Россиянам раскрыли способ восстановить обоняние после перенесенного коронавируса
© Фото: Elisa Guarneros, Pexels
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Постковидный синдром после перенесенного коронавируса может длиться до полугода и даже более. Состояние чаще всего проявляется одышкой, нарушениями обоняния и вкуса, утомляемостью, раздражительностью и расстройствами пищеварения. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре, ссылаясь на данные ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского.

Чаще всего недомогание возникает у пациентов с тяжелым течением COVID-19  или с хроническими заболеваниями, однако в некоторых случаях постковидный синдром может развиться у молодых людей, который перенесли коронавирус буквально «на ногах».

Ведомство посоветовало россиянам после выздоровления от COVID-19 обязательно пройти внеочередную диспансеризацию. Это правило распространяется даже на тех людей, у которых нет явных симптомов патологии.

«Дело в том, что коронавирус вызывает поражения практически всех органов и систем, сильно страдают сосуды, нередко отмечается тромбообразование, что не всегда сопровождается какими-либо проявлениями. Без правильного лечения в какой-то момент может развиться резкое ухудшение состояния и даже наступить смерть пациента», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Из-за заболевания страдают легкие, сердце, сосуды, нервная система, нарушаются когнитивные функции, ухудшается пищеварение, снижается активность иммунитета, возможно формирование тромбов - кровяных сгустков, которые, в свою очередь, могут стать причиной инфарктов, инсультов, тромбозов артерий, тромбофлебитов нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии.

После перенесенного заболевания возвращаться к привычному образу жизни нужно постепенно, необходимо гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться, практиковать лечебную физкультуру с постепенным увеличением физической нагрузки, отказаться от жирной и жареной пищи и алкоголя, а также при необходимости пропить курс препаратов, которые назначит терапевт после осмотра, отметили специалисты.

Ускорить восстановление обоняния и вкуса можно, тренируя рецепторы  при помощи продуктов и парфюмерии с ярко выраженным вкусом или запахом: например, лимоны, чеснок, ароматические масла, посоветовали в Роспотребнадзоре.

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