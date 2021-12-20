Врач перечислил основные симптомы постковидного синдрома

Слабость, затяжной кашель и одышка чаще всего наблюдаются у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал замдиректора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл Зыков. Он уточнил, что со слабостью и одышкой сталкивается примерно половина пациентов. У каждого пятого сохраняется затяжной кашель, у 16% - дискомфорт и боль в груди, добавил Зыков в ходе выступления на конференции по COVID-19.

«Слабость и одышка - основные симптомы постковида, которые наблюдаются у половины пациентов», - цитирует «Российская газета» специалиста.

Пульмонолог добавил, что истинный фиброз легких фиксируется только у 5% переболевших COVID-19, у остальных изменения в легких, которые обнаруживаются на компьютерной томографии, не всегда являются фиброзом легких. В этом случае патология проходит за полгода - девять месяцев. В целом постковидный синдром укладывается в этот период, начинаясь после двенадцатой недели с начала заболевания.

По словам врача, с постковидным синдромом столкнулись семь миллионов россиян, то есть 80% перенесших заболевание. При этом вероятность развития недуга одинаковая как среди госпитализированных пациентов, так и среди лечившихся амбулаторно, резюмировал Зыков.