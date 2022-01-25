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Новые пилотажные группы и конференция по безопасности: о чем шла речь на заседании оргкомитета «Армии-2022»

Диана Сирази
18:30 25.01.2022
Делегации и предприятия из 129 стран приглашены для участия в форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа. Об этом на заседании оргкомитета крупнейшей международной выставки заявил замминистра обороны Павел Попов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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От суперновинок до уже известных образцов боевой техники увидят гости форума «Армия-2022». Мероприятие пройдет в этом году, как и в прошлом, синхронно с Армейскими международными играми в подмосковном парке «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и еще десятках различных площадок в округах и на флотах.

В небе одни ракеты охотятся за другими, на земле танки ведут огонь по бронированным целям. Что нас ждет этим летом, уже на восьмом по счету форуме «Армия»? Сегодня в Минобороны на заседании оргкомитета раскрыли подробности новой программы. Так, например, расписывать подмосковное небо будут не только наши воздушные асы, поскольку приглашения уже разлетелись по миру.

«Динамический показ форума предусматривает представление возможностей перспективных образцов авиатехники, а также выступление авиационных пилотажных групп и летчиков-испытателей предприятий авиационной промышленности. Приглашение также по участию направлены в адрес Китая, Арабских Эмиратов и Южной Кореи», - рассказал Павел Попов, заместитель министра обороны РФ.

Форум «Армия» - это место, где настоящее Вооруженных сил России встречается с его будущим. Вот, например, боевой робот «Уран-9», который может вести разведку и решать конкретные боевые задачи. Еще совсем недавно появление таких комплексов в боевых порядках считалось чем-то из области фантастики, а сейчас они уже непосредственно принимают участие в главных маневрах года.

Для продвижения нашего современного вооружения на мировой рынок вновь будут проведены тематические дни сотрудничества с иностранными государствами. Прошлым летом в подмосковном парке «Патриот» подписали 45 миллиардных контрактов с Китаем, Индией, странами СНГ. Форум посетили делегации из 117 стран. В этот раз их будет еще больше.

Три важных для Российской армии события - форум, Игры и впервые Московскую конференцию по международной безопасности - в этом году проведут одновременно. Последняя пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Для этого планируется оборудовать новый павильон. Форум «Армия» - это всегда грандиозное событие, к которому приковано максимум внимания, причем не только в нашей стране.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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