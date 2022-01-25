В рамках форума «Армия-2022» Минобороны и правительство РФ проведут два конгресса
Оборонное ведомство рассчитывает заключить в рамках мероприятий ряд контактов с отечественными предприятиями.
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Минобороны России и правительство планируют провести два конгресса в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Об этом рассказал замминистра обороны Павел Попов.
«Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы в структуре форума станут организуемые совместно с российским правительством два конгресса», - сказал Попов.
С его слов, запланированы конгрессы по темам «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», а также «Диверсификация ОПК России». Кроме того, в оборонном ведомстве рассчитывают на подписание госконтрактов с предприятиями отечественной промышленности.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов