Армия В рамках форума «Армия-2022» Минобороны и правительство РФ проведут два конгресса Оборонное ведомство рассчитывает заключить в рамках мероприятий ряд контактов с отечественными предприятиями. © Фото: forumarmy, Instagram Читайте нас на: Минобороны России и правительство планируют провести два конгресса в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Об этом рассказал замминистра обороны Павел Попов. «Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы в структуре форума станут организуемые совместно с российским правительством два конгресса», - сказал Попов. С его слов, запланированы конгрессы по темам «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», а также «Диверсификация ОПК России». Кроме того, в оборонном ведомстве рассчитывают на подписание госконтрактов с предприятиями отечественной промышленности. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика