Конференция по безопасности впервые пройдет одновременно с форумом «Армия»

Десятая Московская конференция по международной безопасности впервые пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» и одновременно с Международным военно-техническим форумом «Армия-2022». об этом рассказал замминистра обороны РФ Павел Попов в ходе заседания организационного комитета.

«Одновременно с форумом и Армейскими международными играми впервые на главной выставочной площадке министерства обороны проводится десятая Московская конференция по международной безопасности, открытие которой состоится 14 августа», - сказал Попов.

Для участия в форуме уже приглашены более 2,5 тысяч предприятий. До начала форума планируется обустроить и ввести в эксплуатацию специальный павильон площадью более 6 тысяч квадратных метров.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов