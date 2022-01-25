К участию в форуме «Армия-2022» приглашены пилотажные группы Китая, ОАЭ и Южной Кореи

Авиационные пилотажные группы Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи приглашены к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

«Приглашения по участию иностранных авиационных пилотажных групп направлены в адрес Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи», - сказал Попов в ходе заседания организационного комитета форума, состоявшемся в Министерстве обороны РФ.

В рамках мероприятия пилотажные группы продемонстрируют летно-технические возможности современной авиационной техники во время динамического показа, добавил замглавы российского военного ведомства.

Кроме того, гости форума смогут увидеть перспективные авиационные образцы вооружения и техники, отметил Попов. В рамках расширенной программы также запланирован конкурс по управлению беспилотниками «Дронбиатлон».

Ранее сообщалось, что «Армия-2022» пройдет 15-21 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов