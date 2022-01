Телескоп James Webb успешно достиг точки Лагранжа

Инфракрасный телескоп James Webb достиг точки Лагранжа L2. Об этом сообщили в NASA. В ближайшие 5 месяцев обсерватория будет готовиться к первым научным наблюдениям, запланированным на лето.

Отмечается, что специалисты космического агентства будут выравнивать зеркала телескопа. Главное зеркало обсерватории - уникальная оптическая система, которая в 6 раз больше, чем у «Хаббла» и при этом почти на треть легче.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h