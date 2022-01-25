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Телескоп James Webb успешно достиг точки Лагранжа

Иван Линдеманн
01:18 25.01.2022
Оттуда он в течение 5-10 лет будет наблюдать за глубинами Вселенной.
Телескоп James Webb успешно достиг точки Лагранжа
© Фото: Adriana Manrique Gutierrez, NASAConsolidated News Photos GlobalLookPress
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Инфракрасный телескоп James Webb достиг точки Лагранжа L2. Об этом сообщили в NASA. В ближайшие 5 месяцев обсерватория будет готовиться к первым научным наблюдениям, запланированным на лето.

Отмечается, что специалисты космического агентства будут выравнивать зеркала телескопа. Главное зеркало обсерватории - уникальная оптическая система, которая в 6 раз больше, чем у «Хаббла» и при этом почти на треть легче.

Точка Лагранжа L2 расположена на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Это почти в четыре раза дальше Луны. В этом месте разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем если бы его разместили на Земле.

Телескоп James Webb - самый дорогой в истории человечества. Он был запущен 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот аппарат способен заглянуть во времена очень ранней Вселенной. James Webb прослужит от пяти до десяти лет.

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