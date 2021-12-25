С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с телескопом James Webb на борту

Ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию запуска вела компания Arianespace.

На сайте компании сообщается, что после выхода на орбиту телескоп будет двигаться во вторую точку Лагранжа. По информации Европейского космического агенства путь до пункта назначения займет около четырех недель.

James Webb - это орбитальный телескоп нового поколения, в состав которого входит 6,5-метровое составное зеркало с защитой от инфракрасного излучения. Телескоп будет использован в исследованиях происхождения первых звезд и поиске потенциально пригодных для жизни экзопланет в радиусе 15 световых лет от Земли.

Ранее астрономы опубликовали уникальные снимки изображения области вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути.

Благодаря этим снимкам директор Института внеземной физики Макса Планка (MPE) в Германии Рейнхард Генцель, смог провести наиболее точные измерения массы черной дыры, и обнаружить рядом с ней ранее невидимую звезду.