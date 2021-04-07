Названы ужасные последствия вступления человечества в контакт с инопланетянами

Профессор теоретической физики Городского колледжа Нью-Йорка Мичио Каку напомнил про историю завоевания испанцами империи ацтеков в XVI веке. Таким образом известный популяризатор науки прокомментировал призывы некоторых ученых попытаться наладить контакт с инопланетянами.

Так, по словам профессора, потенциальное общение с представителями внеземной жизни может быть опасным.

«Мы все знаем, что случилось с Монтесумой, когда он встретил Кортеса в Мексике много сотен лет назад. Лично я думаю, что пришельцы там будут дружелюбны, но мы не можем рисковать», - приводит Sputnik News заявление физика для The Observer.

При этом физик выразил уверенность, что в относительно скором будущем техническое оснащение позволит человечеству отыскать следы развитых инопланетных цивилизаций. Поэтому шансы вступить в контакт с инопланетянами будут также высоки, считает Мичио Каку.

В частности, ученый обратил внимание на беспрецедентные характеристики космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который, согласно текущим планам, должен быть запущен в космос осенью 2021 года. Профессор отметил, что чувствительность телескоп подходит для обнаружения и изучения холодных скалистых экзопланет, подобных Земле.