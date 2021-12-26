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Телескоп James Webb успешно скорректировал курс

Елизавета Потейчук
08:15 26.12.2021
Процедура коррекции траектории заняла 65 минут.
Телескоп James Webb успешно скорректировал курс
© Фото: ABACA, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Специалисты провели первый маневр по коррекции траектории самого дорогого телескопа James Webb. Действие аппарата стало вторым в космосе, а сама процедура заняла 65 минут.

«В 19:50 по времени Восточного побережья США (03:50 мск) началась первая операция по промежуточной коррекции. Она продолжалась 65 минут и сейчас завершена», - говорится в заявлении NASA.

В космическом ведомстве США отметили, что для такого включения двигателей «время играет решающую роль, первым было раскрытие панелей солнечных батарей, которое произошло вскоре после запуска». Маневр поспособствовал выверению «траектории Webb в направлении второй точки Лагранжа в 1 миллион миль от Земли», уточнили в NASA. Сообщается, что путь к данной точке будет длиться примерно четыре недели.

Ранее в Роскосмосе опубликовали поздравление с запуском телескопа James Webb. Руководитель пресс-службы компании отметил, что дело теперь стоит за тем, чтобы прибор благополучно достиг точки L2 (второй точки Лагранжа), где его встретит российская обсерватория «Спектр-РГ».

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