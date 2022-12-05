Власти Ярославля назвали причину взрыва газа в жилом доме
В результате взрыва была серьезно повреждена кровля и квартира на третьем этаже.
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Причиной взрыва в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Причина взрыва очень простая - это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали», - заявил губернатор на оперативном совещании.
Напомним, сообщения о взрыве газа в доме в Ярославле поступили в 06.15 по московскому времени. По данным регионального МЧС, из здания были эвакуированы 44 человека, трое из которых - дети. Известно об одном пострадавшем. Следственный комитет России по Ярославской области возбудил по данному факту уголовное дело.