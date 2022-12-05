Власти Ярославля назвали причину взрыва газа в жилом доме

«Причина взрыва очень простая - это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали», - заявил губернатор на оперативном совещании.

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