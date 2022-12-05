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СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Ярославле

Елизавета Потейчук
08:21 05.12.2022
Пострадавший в результате инцидента мужчина, по данным следствия, сейчас госпитализирован.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Ярославле
© Фото: МЧС РФ
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Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле, в результате которого пострадал мужчина. По данным ведомства, в настоящее время он госпитализирован.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области во «ВКонтакте».

Сообщения о взрыве газа в доме в Ярославле поступили в 6:15 по Москве. Отмечено, что на третьем этаже здания из-за инцидента нарушено остекление. Из здания были эвакуированы 44 человека, трое из которых - дети. У дома также частично обрушились чердачные перекрытия и кровля.

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