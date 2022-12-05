В Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме

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Взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле. По данным регионального МЧС, в результате инцидента есть пострадавшие. Отмечается, что из здания было эвакуировано 44 человека.

«В 6.15 05.12.2022г в ОДС поступила информация о взрыве газа в г. Ярославле, ул. Кузнецова, д.5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей. Привлечено 41 чел. л/с; 11 ед. техн., от МЧС 31 чел. л/с, 8 ед. техн.», - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

Напомним, вчера около 16:00 по Москве в одной из квартир дома по улице Мира в Нижневартовске прогремел взрыв. По последним данным от МЧС РФ, шестеро местных жителей погибли, четверо пострадали. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона.