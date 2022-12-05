В стране и мире Мужчина пострадал в результате взрыва газа в доме в Ярославле Елизавета Потейчук Несущие конструкции дома после взрыва остались невредимы. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Ярославле в результате взрыва газа в жилом доме пострадал пожилой мужчина. Отмечено, что на третьем этаже здания из-за инцидента нарушено остекление. «В трехэтажном доме на третьем этаже произошел хлопок бытового газа. Пострадал пожилой мужчина. Нарушено остекление. Обрушений нет», - информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. При этом, по данным ТАСС, несущие конструкции дома после взрыва остались невредимы. Напомним, сообщения о взрыве газа в доме в Ярославле поступили в 6:15 по Москве. По данным регионального МЧС, из здания были эвакуированы 44 человека, трое из которых - дети. Вместе с тем у дома частично обрушились чердачные перекрытия и кровля. Экспертное мнение и аналитика