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В Германии оценили предложения Макрона о гарантиях безопасности для России

Ян Брацкий
22:50 04.12.2022
Переговоры между Украиной и Россией могут начаться быстрее, если Париж и Берлин прекратят поставки Киеву оружия и отменят санкции против Москвы, уверен сопредседатель АдГ Тино Хрупалла.
В Германии оценили предложения Макрона о гарантиях безопасности для России
© Фото: Stefano Costantino, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Гарантии безопасности для России должны исключать членство Украины в НАТО. Об этом заявил сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Он положительно оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления таких гарантий официальной Москве.

«Подтверждением несостоятельности "светофорной" коалиции (правящей в ФРГ коалиции в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и либералов, по цветам партий) является то, что это уже давно назревшее предложение исходит от Парижа, а не от Берлина», - заявил он в воскресенье газете Die Welt.

По его мнению, переговорный процесс между Украиной и Россией может сдвинуться с мертвой точки после того, как Германия и Франция официально откажутся поставлять Киеву вооружение и отменят все санкции в отношении РФ. Любое долгосрочное решение по Украине исключает ее членство в Североатлантическом альянсе, добавил политик.

Накануне французский лидер озвучил свою версию мирного плана по Украине. По его мнению, вопрос защиты союзников и гарантий безопасности для России в будущем должен стать основой для возвращения участников противостояния за переговорный стол. Макрон неоднократно заявлял о необходимости поиска дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, мирное решение украинского кризиса возможно только при продолжении диалога с Владимиром Путиным. Также президент Франции отметил, что переговоры будут возможны тогда, когда Москвой будут предложены приемлемые для украинского народа условия.

В свою очередь, Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что Киев предлагает нереалистичные и неадекватные условия для начала диалога. Также он заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский не реагирует на какие-либо советы западных стран сесть за стол переговоров и продолжает свою русофобскую риторику.

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