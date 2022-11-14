Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным

По мнению французского президента, в ближайшие недели нужно приложить больше усилий для начала переговоров между Россией и Украиной.

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Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter заявил о необходимости поиска дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, мирное решение украинского кризиса возможно только при продолжении диалога с Владимиром Путиным.

«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», - сказал Макрон.

Также президент Франции отметил, что переговоры будут возможны тогда, когда Москвой будут предложены приемлемые для украинского народа условия.

При этом российская сторона неоднократно оглашала свои условия для начала переговоров с Украиной. Среди них - принятие Украиной статуса нейтрального государства; отказ от движения в НАТО; прекращение политики ущемления русского языка; запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских организаций; признание ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым территорией РФ.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что шансы на диалог по Украине вырастут, если Киеву «прикажут из соответствующих столиц».