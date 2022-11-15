Лавров на G20: Украина предлагает неадекватные условия для переговоров

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Отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G20, Сергей Лавров рассказал о своей беседе с Эмманюэлем Макроном, в которой они обсудили причины заморозки переговоров между Россией и Украиной. По словам главы МИД РФ, Киев предлагает нереалистичные и неадекватные условия. Также он заявил о том, что Зеленский не реагирует на какие-либо советы западных стран сесть за стол переговоров и продолжает свою русофобскую риторику.

В том числе разговор коснулся политики США в отношении дипломатического урегулирования конфликта.

«Насчет сообщений о том, что американцы переговоры готовят: эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем», — сказал Лавров.

Раннее Эмманюэль Макрон говорил о необходимости увеличить дипломатические усилия, чтобы Россий и Украина сели за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что необходимо продолжать вести диалог с Владимиром Путиным.