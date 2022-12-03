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СБУ обнародовала «черный список» священнослужителей

Анна Касаткина
23:50 03.12.2022
Большинство из попавших под санкции граждан находятся за пределами Украины, уточнили в СБУ.
СБУ обнародовала «черный список» священнослужителей
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости
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Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала имена представителей Украинской православной церкви (УПЦ), которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Черный список» священнослужителей утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Под санкциями СНБО находятся клирик УПЦ Вадим Новинский, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (в миру Петр Лебедь), митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Швец, митрополит Феодосийский и Керченский Платон в миру Владимир Удовенко, епископ Коктебельский Агафон (в миру Вячеслав Опанасенк), епископ Джанкойский и Раздольский Алексей (в миру Александр Овсянников), епископ Бахчисарайский Калленик (в миру Константин Чернышев), архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (в миру Александр Таранов), бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (в миру Олег Иванов), бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф (в миру Алексей Масленников).

Санкции вводятся на пять лет и предполагают блокировку активов и вывода средств за пределы Украины, лишение государственных наград. Указанным лицам также запрещено приобретать в собственность земельные участки, приватизировать госимущество и права интеллектуальной собственности.

Как уточнили в СБУ, большинство из попавших под санкции граждан находятся за пределами Украины.

Украинские силовики в последние дни проводят обыски в монастырях и храмах УПЦ, допрашивают и задерживают священников. В частности, митрополиту Кировоградской епархии выдвинуто обвинение в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни, а власти Львовской области запретили деятельность канонической церкви на своей территории.

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