СБУ обвинила митрополита УПЦ в подрывной деятельности против государства

Как сообщает ведомство, митрополит, имя которого не уточняется, входил в ближайший круг патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе».

© Фото: SBUkr, Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинение митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в осуществлении подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни.

«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины. Установлено, что в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячным тиражом», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает СБУ, митрополит, имя которого не уточняется, входил в ближайший круг патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе».

Отмечается, что в ходе следственных мероприятий на территории епархии сотрудники правоохранительного органа обнаружили «документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами"». Бывшего митрополита подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Украинской православной церкви заявили, что всегда осуществляли деятельность в соответствии с законами и не угрожали государственной безопасности страны. В заявлении, опубликованном украинскими СМИ, отмечается, что данное утверждение подтверждают отчеты о проверках храмов и монастырей. Также изучение профессиональных религиоведов проходил и принятый в мае обновленный устав УПЦ.