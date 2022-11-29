Власти Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

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Власти Львовской области запретили на своей территории деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом говорится на официальном сайте областного совета.

«Депутаты Львовского областного совета сегодня, 29 ноября, в ходе сессионного заседания приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Львовской области», - говорится в сообщении на сайте облсовета.

В своем сообщении члены облсовета рекомендовали органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчинения общин УПЦ в канонических и организационных вопросах. Кроме того, депутаты обратились в правоохранительные органы с просьбой «обеспечить сохранность имущества и культурных ценностей» церквей, которые согласятся перейти к другим конфессиям.

Ранее появилась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) явились с обысками на территорию Киево-Печерской лавры. Там украинские силовики якобы проводят «контрразведывательные мероприятия». Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал это акцией устрашения. По его словам, в условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен уже тем, что поклоняется тем же святым, совершает богослужение на том же общем древнем языке, что и Церковь, провозглашенная «вражеской».