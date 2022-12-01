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Гонения, аресты и террор: зачем СБУ устраивают «крестовые походы» на каноническую УПЦ

Валентин Гвоздев
00:50 01.12.2022
Вооруженные люди в камуфляже и масках пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь после обысков в Киево-Печорской лавре.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Спецслужбы Украины нагрянули с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области. За последний месяц это не первый «крестовый поход» украинских силовиков. Несколько священников уже задержаны. Как заявили в Минобороны Украины, их могут использовать для обмена на военнослужащих, попавших в плен.

Вооруженные люди в камуфляже и масках орудуют в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре. Силовики проверяют документы монахинь, проводят осмотр помещений и изымают литературу и документы на русском языке.

«Мероприятия по безопасности» — именно под таким предлогом проводят обыски в церквях и храмах Московского Патриархата по всей Украине. Официальные цели, озвученные силовиками, следующие: проверить данные о намерении использовать епархию как очаг «русского мира», недопущение использования помещений Украинской православной церкви для укрывательства граждан России и предупреждение провокаций и терактов.

Под эти размытые формулировки при желании можно подписать все, что угодно. На прошлой неделе показные обыски прошли в Киево-Печерской Лавре. Все происходило под пристальным вниманием десятка телекамер, специально приглашенных в центр Киева. Причиной стали слова из песни «Матушка Русь», которые, по мнению киевского режима, несут основную угрозу безопасности стране.

Нападки на священнослужителей и прихожан храмов Московского патриархата для современной Украины — дело привычное. Они начались не на прошлой неделе. Решающий шаг в расколе церкви произошел еще в 2018-м году, когда бывший президент Украины Петр Порошенко привез в Киев томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея, то есть предоставление о независимости. Признать это решение отказались в России и других поместных церквях Московского патриархата, что, впрочем, не помешало радикалам силой выгонять священников из храмов и церквей.

На защиту священнослужителей тогда встали сами прихожане. Однако сейчас у раскольников оказались развязаны руки, а у киевского режима гораздо больше полномочий, о чем говорит произвол СБУ в Киево-Печерской лавре на прошлой неделе. В Верховную раду внесен законопроект о полном запрете деятельности Украинской православной церкви на территории Украины.

«Власти Украины ненавидят каноническую украинскую церковь. Даже с учетом того, что многие предателями стали в ее рядах, большая часть населения не предала и рассматривается как совокупность враждебных элементов. Действительно многие приходы и монастыри сохраняют верность российскому патриарху, они русофильски настроены и, конечно, с ними ведется борьба», — говорит историк религии, доктор исторических наук Роман Силантьев.

Позицию Киева активно поддерживают за океаном. США и Европе, не желающим прекращения кровопролития на Украине и накачивающих страну оружием, выгоден разрыв духовных связей славянских народов.

«Сейчас США будут стараться не только углубить раскол, но и превратить украинскую церковь в максимально террористическую организацию, которая вдохновляла бы украинских солдат на максимальный террор против русских. Военная ликвидация этого режима — единственный путь освобождения православной Украины от террора, который постепенно накатывает на них», — отмечает политолог Сергей Марков.

Пока православная церковь Московского патриархата продолжает контролировать большинство приходов в стране. Однако гонения и аресты священнослужителей продолжатся. В Кирилло-Мефодиевском монастыре допросили 50 человек, а в качестве «пророссийской литературы» изъяли пасхальные послания патриарха Кирилла.

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