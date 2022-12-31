Умерла первая американская журналистка, взявшая интервью у Путина

Беседа с российским лидером состоялась в 2001-ом году.

© Фото: Dennis Van Tine,ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Первая американская журналистка, взявшая интервью у Владимира Путина, Барбара Уолтерс умерла на 94-м году жизни.

«Барбара Уолтерс, ведущая теленовостей - новатор, давняя ведущая и корреспондент ABC News, разбившая стеклянный потолок и ставшая доминирующей силой в индустрии, где когда-то преобладали мужчины, скончалась. Ей было 93 года», - сообщает телеканал ABC News.

Кроме Владимира Путина журналистка брала интервью у Бориса Ельцина и президентов США - от Ричарда Никсона до Барака Обамы.

В минувший четверг вечером стало известно о смерти легенды мирового футбола Пеле. Знаменитый спортсмен ушел из жизни на 83-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. В этот же день не стало композитора Эдуарда Артемьева, которому было 85 лет. Широкую известность ему принесла работа в кино, он писал музыку к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского.

Трагические новости накануне пришли из Лондона, где на 82-ом году жизни скончалась британский модельер Вивьен Вествуд. Она по праву считалась легендарной для своей профессии личностью - именно Вивьен привнесла стиль «панк» в мир высокой моды.