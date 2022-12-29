НТВ: скончался композитор Эдуард Артемьев

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Композитор Эдуард Артемьев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает источник телеканал НТВ, официального подтверждения информации пока нет.

Причины смерти композитора не уточняются.

Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Широкую известность ему принесла работа в кино, он писал музыку к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского. В 199 году Артемьеву присвоено звание Народного артиста России, он также неоднократно удостаивался госпремий.