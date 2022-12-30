В Лондоне умерла модельер Вивьен Вествуд

Дизайнер считалась легендарной для своей профессии личностью - именно она привнесла стиль «панк» в мир высокой моды.

© Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс, РИА Новости

На 82-ом году жизни скончалась британский модельер Вивьен Вествуд. Об этом сообщает ее дом моды в Twitter.

Дизайнер считалась легендарной для своей профессии личностью - именно она привнесла стиль «панк» в мир высокой моды.

«Вивьен останется в моем сердце. Мы работали до самого конца, и она оставила мне очень многое, что нужно продолжить», - заявил ее муж Андреас Кронталер.

В 2001 году она получила звание королевского дизайнера Королевского общества искусств, расположенного в Лондоне. В 2018 году вышел документальный фильм режиссера Лорны Такер «Вествуд: панк, икона, активист». По данным на 2021 год, состояние модельера превышало 50 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в возрасте 82 лет ушел из жизни легенда мирового футбола Пеле. В клинике «Альберт Эйнштейн» сообщили, что причиной смерти известного бразильца стал множественный отказ внутренних органов вследствие прогрессирующего рака.