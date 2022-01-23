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«Он знал куда шел»: родные убитой в омской деревне семьи рассказали о преступнике

Алексей Курильченко
12:53 23.01.2022
Родственники предполагают, что убийца мог прийти из Казахстана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сестра убитого мужчины в селе Юрьевка Омской области Елена Бондарь и ее муж Владимир рассказали о произошедшей трагедии, в которой также погибли жена мужчины и ее 10-летняя дочь. По словам родственников, фоторобот подозреваемого был составлен по описанию дочери погибших, которой удалось сбежать.

«Нет у нас таких. Мы уже всех перебрали», - рассказала Бондарь.

Родственники допускают, что убийца прибыл из Казахстана - село находится недалеко от границы с республикой. При этом они уверены, что преступник изначально планировал совершить убийство семьи.

«Он шел по наводке. Он ориентировался в доме до последней спальни. Зашел с заднего хода - знал, что там открыто. Супруга вышла в туалет на улице. Заскочила в дом, а он ее уже режет. Так девочка рассказывает. Он знал куда шел. Или захожий сюда был или кто-то навел», - рассказали родственники.

О трагедии стало известно 22 января. Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства.

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