Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве девочки и ее родителей в Омской области

Следственный комитет опубликовал фоторобот подозреваемого в убийстве 10-летней девочки и ее родителей в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. По данным правоохранителей, жестокое убийство совершил мужчина около 50 лет худощавого телосложения.

«Морщинистое лицо, предположительно, носит бороду. В момент совершения преступления был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные брюки, короткие зимние галоши. При себе может иметь холодное оружие», - говорится в описании на сайте СК.

Следователи попросили обратиться в органы всем, кто располагает какой либо информацией о преступнике.

По данным следствия, подозреваемый, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи утром 22 января. Еще двое детей сбежали из дома к соседям.