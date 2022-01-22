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В Омскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК

Елизавета Потейчук
19:55 22.01.2022
Кроме того, глава СК поручил доложить ему о ходе расследования дела.
В Омскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи в Омской области. Помимо этого руководству ГСУ СК РФ было отдано поручение оказать региональному подразделению необходимую практическую помощь в расследовании дела.

«Учитывая жестокость, с которой было совершено данное преступление, Председатель СК России для оказания практической помощи направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата. Кроме того, дано поручение руководству ГСУ СК России оказать региональному подразделению СК необходимую практическую помощь в расследовании всех обстоятельств произошедшего», - сказано в сообщении на сайте СК РФ.

Более того, Бастрыкин поручил доложить ему о процессе расследования жестокого преступления. На данный момент следственно-оперативная группа продолжает работать на месте инцидента и вести розыск подозреваемого.

«И.о. руководителя СУ СК России по Омской области Марковиченко С.В. поручено оперативно доложить о результатах первоначально проведенных следственных действий», - добавили в СК.

Напомним, что в Омской области неизвестный мужчина совершил жестокое преступление - лишил жизни 10-летнюю девочку и двоих ее родителей. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи утром 22 января. Еще двоим детям 6 и 14 лет удалось спастись. Позднее Следственный комитет опубликовал фоторобот подозреваемого.

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