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В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей

Егор Левин
09:39 22.01.2022
Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет.
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
© Фото: СК РФ
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В Омской области неизвестный мужчина совершил жестокое преступление - лишил жизни 10-летнюю девочку и двоих ее родителей. Еще двоим детям 6 и 14 лет смогли спастись.

Трагедия произошла в селе Юрьевка Павлоградского района. Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи утром 22 января. Еще двое детей сбежали из дома к соседям.

Как сообщает СУ СК РФ по Омской области, по факту случившегося в соответствии с п.«а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц) возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, оперативники и криминалисты. Расследование продолжается.

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