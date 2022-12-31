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Роналду официально перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Максим Крюков
00:45 31.12.2022
Контракт с 37-летним игроком рассчитан до лета 2025 года, по которому Роналду будет зарабатывать 75 миллионов долларов за сезон.
Роналду официально перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии
© Фото: alnasrclub1, Twitter
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Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с 5-кратным обладателем «Золотого мяча» португальцем Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«История в действии. Это подписание не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя», - говорится в заявлении пресс-службы команды.

Контракт с 37-летним игроком рассчитан до лета 2025 года, по которому Роналду будет зарабатывать 75 миллионов долларов за сезон.

«История, которая творится на наших глазах. Этот знак должен вдохновить на новые свершения не только клуб, но и лигу, нацию, а также новые поколения», - написал Криштиану в социальной сети.

В конце прошлого месяца газета Marca написала о планах нападающего сборной Португалии перейти в клуб из Саудовской Аравии. Издание сообщало, что футболист будет получать за сезон более 200 миллионов евро. В эту сумму входят и рекламные контракты знаменитого португальца. Однако бывший игрок лиссабонского «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» опроверг сообщения о его переходе в саудовский «Аль-Наср».

Ранее пятикратный победитель Лиги чемпионов заявил, что поражение от сборной Марокко в 1/4 финала мундиаля в Катаре поставило крест на его заветной мечте стать чемпионом мира в составе команды Португалии. С национальной сборной Роналду стал чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019).

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