Роналду опроверг сообщения о его переходе в саудовский клуб «Аль-Наср»

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Португальский футболист Криштиану Роналду не подтвердил своего согласия играть в клубе из Королевства Саудовская Аравия. Сообщается, что капитан сборной Португалии якобы не подписывал контакт с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср».

«Нет, это неправда», - приводит его слова издание Record.

В прессе появились сообщения о якобы переходе Роналду с 1 января 2023 года в «Аль-Наср». Сумма контракта на 2,5 сезона составила бы 200 миллионов евро с учетом рекламных соглашений.

Ранее португальская команда обыграла сборную Швейцарии в 1/8 финала на Чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра завершилась со счетом 6:1.