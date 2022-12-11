Роналду заявил, что лишился своей заветной мечты

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Криштиану Роналду заявил, что поражение от сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре поставило крест на его заветной мечте стать чемпионом мира в составе сборной Португалии.

«Победа на чемпионате мира в составе сборной Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов, в том числе со сборной Португалии, но поднять ее на самый высокий уровень было моей самой большой мечтой. Я боролся за это. На пяти чемпионатах мира за 16 лет я играл с великими футболистами при поддержке миллионов португальцев. Я отдал все свои силы. Я оставил все на поле. Я никогда не отворачивался от борьбы и не отказывался от этой мечты», - цитирует РИА Новости Роналду со ссылкой на его соцсети.

Португальский футболист добавил, что он лишился своей мечты после поражения своей команды футболистам из Марокко.

«Теперь пришло время быть хорошим советчиком и позволить каждому сделать свои собственные выводы», - добавил Роналду.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Напомним, вчера сборная Марокко одержала сенсационную победу над Португалией со счетом 1:0. В этой встрече Криштиану Роналду повторил рекорд кувейтского форварда Бадера аль-Мутавы по количеству встреч за национальную команду. Португальский футболист вышел на поле на 51-й минуте, игра стала для 37-летнего португальца 196-й за сборную.