Marca написала о планах Роналду перейти в клуб из Саудовской Аравии

Прежний клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию после скандального интервью.

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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как пишет газета Marca, стороны практически согласовали контракт на два года.

Согласно ему, футболист будет получать за сезон более 200 миллионов евро. В эту сумму входят и рекламные контракты знаменитого португальца.

Роналду стал свободным агентом незадолго до старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Прежний клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком по обоюдном согласию после скандального интервью. В нем Роналду неуважительно высказался о главном тренере команды и своих партнерах.