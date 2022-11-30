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Marca написала о планах Роналду перейти в клуб из Саудовской Аравии

Ян Брацкий
16:14 30.11.2022
Прежний клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию после скандального интервью.
Marca написала о планах Роналду перейти в клуб из Саудовской Аравии
© Фото: IMAGO, COLORSPORT, Terry Donnell, GlobalLookPress
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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как пишет газета Marca, стороны практически согласовали контракт на два года.

Согласно ему, футболист будет получать за сезон более 200 миллионов евро. В эту сумму входят и рекламные контракты знаменитого португальца.

Роналду стал свободным агентом незадолго до старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Прежний клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком по обоюдном согласию после скандального интервью. В нем Роналду неуважительно высказался о главном тренере команды и своих партнерах.

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