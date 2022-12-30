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«Хочется выйти на лед»: начальник войск РХБЗ исполнил мечту юнармейца

Семен Лавров
06:50 30.12.2022
Игорь Кириллов также устроил Евгению и его брату экскурсию в музей Славы ЦСКА и подарил билеты на хоккейный матч команды против московского Динамо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов исполнил новогодние пожелания Евгения и Дмитрия Лысенко.

Один из братьев, состоящий в отряде Юнармии имени Маршала Тимошенко, мечтал об экипировке хоккейного вратаря, а также об экскурсии в настоящую диагностическую лабораторию. А другой - об электронном конструкторе.

«Исполним пожелания!», - пообещал Кириллов.

В рамках новогодней акции «Елка желаний» он подарил братьям комплект хоккейного вратаря «Блокер + ловушка», вратарскую клюшку и электронный конструктор «Знаток».

Также для братьев была проведена экскурсия в лабораторию, где проводится тестирования на COVID–19. Евгению это было очень интересно как юному хоккеисту, которому во время пандемии не раз приходилось сдавать ПЦР-тесты.

Кроме этого, Игорь Кириллов подарил  братьям билеты на хоккейный матч ЦСКА – Динамо Москва.

Завершилось мероприятие экскурсией в музей Славы ЦСКА, где особое место отведено хоккею и прославленному хоккеисту Валерию Харламову.

Ранее в ежегодной праздничной акции «Елка желаний» поучаствовали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и многие другие российские официальные лица и военачальники. Они исполнили мечты детей из разных уголков страны, вручив им подарки, которые дети попросили у Деда Мороза, и поздравили с наступающим новым годом.

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