«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области

Российский лидер также спросил ребенка о впечатлениях после поездки к Деду Морозу.

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Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области, чья поездка к Деду Морозу была исполнена в рамках «Елки желаний».

Глава государства поинтересовался, что Александре Титаренко больше всего понравилось в поездке и попросил ее об одном новогоднем подарке - прислать ему «огурчиков».

«Сашенька...маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры...Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?», - сказал президент.

В момент разговора Путин находился в Русском музее в Санкт-Петербурге. До беседы с девочкой у российского лидера в рамках неформального саммита СНГ прошла личная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.