Главком ВМФ исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга в рамках акции «Елка желаний»

В преддверии нового года восьмилетний Михаил Обилов посетил воинскую часть ВМФ, где смог посидеть за рулем бронетранспортера и увидеть различные виды оружия.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в рамках проведения новогодней акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга. Главком снял новогодний шар с запиской с ели Главного адмиралтейства в Северной столице.

Автор пожелания, восьмилетний Михаил Обилов написал, что хочет стать водителем боевой машины пехоты.

«Ну, что ж. Поможем стать водителем боевой машины пехоты», - пообещал Евменов.

В преддверии нового года мальчик посетил воинскую часть ВМФ, где смог посидеть за рулем бронетранспортера. Кроме этого, Михаилу предоставили возможность познакомиться с различными видами вооружения. Военнослужащие преподали ему уроки прицельной стрельбы из нескольких типов стрелкового оружия. А после экскурсии по территории части военные пообщались с ребенком за чаем и обменялись новогодними подарками.

«Елка желаний» - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки детям и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи.

В канун Нового года российские официальные лица и военачальники также исполняют мечты детей из разных уголков страны. Ранее были опубликованы кадры телефонного разговора президента Владимира Путина с девочкой из Запорожской области. Глава государства исполнил ее мечту и организовал для Александры Титаренко поездку к Деду Морозу.