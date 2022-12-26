«Елка желаний»: Шойгу пообещал исполнить мечту маленькой девочки из Ижевска

За пятилетний срок существования благотворительной акции исполнились желания почти у 60 тысяч детей со всей страны.

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По всей стране в воинских частях и гарнизонах в эти дни проходит акция «Елка желаний». Дерево украшают специальными открытками, на которых дети написали о своих мечтах, которые так или иначе связаны с армией. Военнослужащие помогают им сбываться. В акции уже приняли участие десятки офицеров, а также руководство Минобороны. Одним из первых к ней подключился и глава ведомства Сергей Шойгу.

«Елка желаний» - уже традиционно ежегодный марафон добрых дел. Сестры Лиза и Оля - дочери военнослужащего из Восточного военного округа, пишут письмо деду Морозу. Мечтают не о конфетах, не о платьях и даже не о куклах.

«Я Лиза, учусь на отлично. Моя младшая сестра Оля. Она самая милая. Мы очень хотим полетать на вертолете», - зачитывает свое послание Лиза.

Свершилось. Письмо девочек попало на «Елку желаний». И вот, сестры уже на борту военного вертолета. Такое точно запомнится, причем на всю жизнь. Перед ними пример настоящих мужчин. Букеты девочки принимают, немного смущаясь, а подарки даже вводят в замешательство - как унести домой медведя, который ростом больше них? В Москве в Национальном центре управления обороной установлена еще одна «Елка желаний». Одно из них взялся исполнить Сергей Шойгу.

«Дарья, 13 лет, Удмуртская республика. Мечтает получить настоящий защитный шлем летчика и посмотреть Парад 9 мая с трибун Красной площади. Все осуществимо. Ждем Дарью на Красной площади», - сказал Шойгу.

Шлем отправят посылкой домой, в Ижевск. Новогодняя мечта исполнилась и у Артема. Его открытка была доставлена по нужному адресу. Мальчик мечтал посетить музей противовоздушной обороны. В музее Артему не только все показали и рассказали, но и научили устанавливать координаты цели для зенитного орудия. Эмоции взрослых, которые исполняют желание, такие же яркие и искренние - сделать ребенка счастливым - это тоже маленький подвиг. Акция, зародившаяся пять лет назад приобрела всероссийский масштаб.