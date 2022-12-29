БелТА: в Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300

Как утверждается, падение было зафиксировано сегодня в промежутке с 10 до 11 утра.

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На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, передает БелТА.

Как утверждается, падение было зафиксировано в четверг, 29 декабря, в промежутке с 10 до 11 утра.

Белорусский лидер Александр Лукашенко уже осведомлен о ситуации, отмечает агентство. Президент страны поручил сотрудникам СК и Минобороны выяснить причины произошедшего.

«Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», - назвало версии случившегося агентство.

Напомним, что в середине ноября произошло ЧП с ракетами в Польше. 15 ноября СМИ страны, власти, а также украинский президент Владимир Зеленский обвинили Москву в падении в деревне Пшеводув якобы российских ракет.

В Министерстве обороны России такие сообщения назвали провокацией. В военном ведомстве сообщили: специалисты определили, что на фото с места ЧП зафиксированы элементы ракеты комплекса украинской ПВО С-300.