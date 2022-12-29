Военный комиссар Брестской области сравнил падение украинской ракеты с ЧП в Польше
Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что летевший с территории Украины объект поразили системы противовоздушной обороны страны.
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Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов высказался о ситуации с падением украинской ракеты С-300 на территории Белоруссии.
По словам Коновалова произошла ситуация, подобная ЧП с украинскими ракетами С-300, упавшими в польской деревне Пшеводув.
«Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают», - сказал военный комиссар.
Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что ракета упала на сельскохозяйственное поле около деревни Горбаха в Ивановском районе. Как уточнили в белорусском военном ведомстве, летевший с территории Украины объект поразили системы противовоздушной обороны страны.