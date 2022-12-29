В стране и мире Военный комиссар Брестской области сравнил падение украинской ракеты с ЧП в Польше Анна Назайкина Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что летевший с территории Украины объект поразили системы противовоздушной обороны страны. © Фото: belarusian_silovik, Telegram Читайте нас на: Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов высказался о ситуации с падением украинской ракеты С-300 на территории Белоруссии. По словам Коновалова произошла ситуация, подобная ЧП с украинскими ракетами С-300, упавшими в польской деревне Пшеводув. «Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают», - сказал военный комиссар. Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что ракета упала на сельскохозяйственное поле около деревни Горбаха в Ивановском районе. Как уточнили в белорусском военном ведомстве, летевший с территории Украины объект поразили системы противовоздушной обороны страны. Экспертное мнение и аналитика