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Военный комиссар Брестской области сравнил падение украинской ракеты с ЧП в Польше

Анна Назайкина
16:14 29.12.2022
Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что летевший с территории Украины объект поразили системы противовоздушной обороны страны.
Военный комиссар Брестской области сравнил падение украинской ракеты с ЧП в Польше
© Фото: belarusian_silovik, Telegram
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Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов высказался о ситуации с падением украинской ракеты С-300 на территории Белоруссии.

По словам Коновалова произошла ситуация, подобная ЧП с украинскими ракетами С-300, упавшими в польской деревне Пшеводув.

«Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают», - сказал военный комиссар.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что ракета упала на сельскохозяйственное поле около деревни Горбаха в Ивановском районе. Как уточнили в белорусском военном ведомстве, летевший с территории Украины объект поразили системы противовоздушной обороны страны.

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