Послу Украины в Белоруссии заявлен протест после падения ракеты

Минск потребовал от Киева принять меры по недопущению подобных инцидентов.

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Послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму заявлен протест после падения ракеты в сельскохозяйственном поле в Брестской области. Об этом сообщили в белорусском Министерстве иностранных дел.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, произошедшее является очень серьезным инцидентом.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов», - приводит слова пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза БелТА.

Представитель ведомства отметил, что такие ситуации могут грозить катастрофическими последствиями для обеих сторон.

Сегодня стало известно о падении украинской ракеты комплекса С-300 возле деревни Горбаха. В результате ЧП никто не пострадал. Как заявили в МО Белоруссии, летевший с территории Украины объект был сбит системами ПВО страны.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов оценил ситуацию с падением украинской ракеты.