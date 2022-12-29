Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе почтили память легендарного Пеле

Мировые звезды футбола написали трогательные сообщения в память о Пеле в своих социальных сетях.

© Фото: SVEN SIMON, Global Look Press

Действующий чемпион мира аргентинец Лионель Месси, серебряный призер ЧМ-2022 француз Килиан Мбаппе, португалец Криштиану Роналду, бразилец Неймар и многие другие мировые звезды футбола почтили память Пеле в своих соцсетях.

«Покойся с миром», - написал в своем аккаунте в Instagram* 7-кратный обладатель «Золотого мяча» Месси, отметив страницу Пеле.

Соотечественник Эдсона Арантиса ду Насименту - Неймар написал, что «До Пеле 10 было всего лишь цифрой».

«Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и в особенности семье Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого «прощай» с вечным королем Пеле будет недостаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир», - сказал Роналду, который пять раз становился лучшим футболистом мира.

А Килиан Мбаппе, взявший золото мундиаля в 2018 году в России и ставший вторым на мировом первенстве в Катаре со сборной Франции в этом году, отметил, что наследие Пеле никогда не будет забыто.

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти бразильской легенды стал отказ внутренних органов вследствие прогрессирующей онкогологии.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.