Спорт Спорт Спорт

Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе почтили память легендарного Пеле

Максим Крюков
23:44 29.12.2022
Мировые звезды футбола написали трогательные сообщения в память о Пеле в своих социальных сетях.
Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе почтили память легендарного Пеле
© Фото: SVEN SIMON, Global Look Press
Читайте нас на:

Действующий чемпион мира аргентинец Лионель Месси, серебряный призер ЧМ-2022 француз Килиан Мбаппе, португалец Криштиану Роналду, бразилец Неймар и многие другие мировые звезды футбола почтили память Пеле в своих соцсетях.

«Покойся с миром», - написал в своем аккаунте в Instagram* 7-кратный обладатель «Золотого мяча» Месси, отметив страницу Пеле.

Соотечественник Эдсона Арантиса ду Насименту - Неймар написал, что «До Пеле 10 было всего лишь цифрой».

«Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и в особенности семье Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого «прощай» с вечным королем Пеле будет недостаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир», - сказал Роналду, который пять раз становился лучшим футболистом мира.

А Килиан Мбаппе, взявший золото мундиаля в 2018 году в России и ставший вторым на мировом первенстве в Катаре со сборной Франции в этом году, отметил, что наследие Пеле никогда не будет забыто.

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти бразильской легенды стал отказ внутренних органов вследствие прогрессирующей онкогологии.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.